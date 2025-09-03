Крымский полуостров: погода 4 августа

Сухая погода сохранится до конца текущей недели, благодаря влиянию южной периферии антициклона.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на южном и восточном побережье до 22°; днем 26…31°, в горах 20…25°. В предстоящие выходные дни 6 и 7 сентября будет по-летнему тепло и солнечно, ночная температура составит 12…17°, на побережье до 21°, дневная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».