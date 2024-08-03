Крымский полуостров: погода 4 августа

В воскресенье (4 августа) под влиянием атмосферного фронта в дневные часы в отдельных районах полуострова вероятны кратковременные грозовые дожди.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 25°; днем 27…32°, в горах 21…26°. В понедельник (5 августа) ночью без осадков, днем вероятны локальные дожди с грозами. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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