Крымский полуостров: погода 4 декабря
Крымский полуостров: погода 4 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:50 03.12.2025

В ближайшие двое суток (4-5 декабря) в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода, благодаря влиянию Азиатского антициклона.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +9…+14°, в горах +4…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

