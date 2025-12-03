Крымский полуостров: погода 4 декабря

В ближайшие двое суток (4-5 декабря) в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода, благодаря влиянию Азиатского антициклона.
Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +9…+14°, в горах +4…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
