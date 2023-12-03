Крымский полуостров: погода 4 декабря

В понедельник (4 декабря), погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта с волнами.

Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, в южных районах и горах сильные осадки. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…5°, на южном побережье до 8°. Во вторник (5 декабря) без осадков. Ветер ослабеет до умеренного. Температура воздуха ночью-2…-7°, на южном побережье 0…+3°; днем 3…8°, в горах -1…+2°. В среду ( 6 декабря) преимущественно без осадков. Температура воздуха повысится на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».