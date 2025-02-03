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Крымский полуостров: погода 4 февраля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 4 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:41 03.02.2025

В ближайшие двое суток (4-5 февраля) в Крыму будет наблюдаться зимний характер погоды.

Холодная воздушная масса со Скандинавии вызовет на полуострове снег, мокрый снег, ночью 4 февраля местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега. На дорогах образуется гололедица. Ветер 4 февраля северо-западный 10-15 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы 20-25 м/с; 5 февраля ветер перейдет на северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха 4 февраля ночью 0…-5°, днем -1…+4°; в горах ночью и днем -3…-8°. 5 февраля фон температур существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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