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ский полуостров: погода 4 февраля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 4 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:38 03.02.2024

В воскресенье и понедельник (4 и 5 февраля) атмосферные фронты вызовут на полуострове ненастную погоду.

В воскресенье (4 февраля): дождь, в горах снег, местами сильные осадки. Ветер юго-западный 8-13 м/с местами 17-22 м/с.Температура воздуха ночью +3…+8°, в горах 0…-3°; днем +6…+11°, а горах 0…+5°. Днем 5 февраля дождь перейдет в мокрый снег, снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+8°, в горах -1…-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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