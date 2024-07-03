Крымский полуостров: погода 4 июля

4 июля погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Сохранится сухая жаркая погода. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на южном и восточном побережье до 25°; днем 31…36°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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