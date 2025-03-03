Крымский полуостров: погода 4 марта

В ближайшие трое суток (4-6 марта) адвекция теплых атлантических воздушных масс приведет к постепенному повышению температуры воздуха в Крыму.

Преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, в горах -4…-9°; днем +4…+9°, в горах 0…+3°. 5- 6 марта ночная температура существенно не изменится, дневная температура воздуха повысится на 4-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 27 февраля

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