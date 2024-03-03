Крымский полуостров: погода 4 марта

В начале рабочей недели (4-5 марта) погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1…+4°, на южном побережье до +7°; днем +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.