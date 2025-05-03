Крымский полуостров: погода 4 мая

В ближайшие трое суток (4-6 мая) погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на побережье до +11°; 4 мая в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до минус 2°; днем 19…+24°, в горах и на побережье +13…+18°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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