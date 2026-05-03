Крымский полуостров: погода 4 мая

В ближайшие двое суток (4-5 мая)погода в Крыму будет определяться северо-западной частью циклона, зоной атмосферного фронта.
В понедельник 4 мая повсеместно пройдут дожди: в южных и восточных районах и горах очень сильные. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха составит: ночью +5…+10°; днем +10…+15°; в горах ночью +2…+4°, днем +4…+9°, Во вторник 5 мая осадки уменьшаясь по площади, ослабеют до умеренных. Порывы северо-восточного ветра составят 15-20 м/с. Температура воздуха не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
