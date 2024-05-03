Крымский полуостров: погода 4 мая

4 мая погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта.

Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°, на побережье до +16°; днем +16…+21°, в горах +10…+15°. 5-6 мая область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму малооблачную сухую погоду. Ветер 5 мая северо-восточный 7-12 м/с, ночью местами 15-20 м/с, 6 мая западный 5-10 м/с. Температура воздуха понизится на 3-5 градусов, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».