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Крымский полуостров: погода 4 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 4 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:54 03.11.2024

Холодные арктические воздушные массы продолжают прорываются на юг… В праздничный день 4 ноября в Крыму:

Ночью без осадков, днем с холодным атмосферным фронтом местами дожди, в горах снег. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с; днем северо-западный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на побережье до +6°; днем +10…+15°, в горах +1…+6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС». 

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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