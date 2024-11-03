Крымский полуостров: погода 4 ноября

Холодные арктические воздушные массы продолжают прорываются на юг… В праздничный день 4 ноября в Крыму:

Ночью без осадков, днем с холодным атмосферным фронтом местами дожди, в горах снег. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с; днем северо-западный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на побережье до +6°; днем +10…+15°, в горах +1…+6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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