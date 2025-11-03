Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 4 ноября
фото: stocksnap.io

Крымский полуостров: погода 4 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:39 03.11.2025

В праздничный день 4 ноября и в рабочий день 5 ноября в Крыму еще сохранится теплая и сухая погода, благодаря  влиянию антициклона.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на южном и восточном побережье до +12°; днем +16…+19°; в горах +10…+15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

