Крымский полуостров: погода 4 ноября

В праздничный день 4 ноября и в рабочий день 5 ноября в Крыму еще сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на южном и восточном побережье до +12°; днем +16…+19°; в горах +10…+15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Крымский полуостров: погода 31 октября

