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ский полуостров: погода 4 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 4 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:50 03.11.2023

В выходные дни в Крыму ожидается теплая, но ветреная погода.

Без осадков, лишь днем в воскресенье 5 ноября  местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха  в субботу: ночью 8-13°, на побережье до 16°; днем 21…26°, в горах 14…19°. В воскресенье ночная температура воздуха повысится до 12…17°, дневная  понизится до 18…23°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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