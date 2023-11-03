Крымский полуостров: погода 4 ноября

В выходные дни в Крыму ожидается теплая, но ветреная погода.

Без осадков, лишь днем в воскресенье 5 ноября местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в субботу: ночью 8-13°, на побережье до 16°; днем 21…26°, в горах 14…19°. В воскресенье ночная температура воздуха повысится до 12…17°, дневная понизится до 18…23°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.