Крымский полуостров: погода 4 октября
Крымский полуостров: погода 4 октября

03.10.2025

В субботу 4 октября в Крыму ночью без осадков, в отдельных районах — туман.

Днем местами пройдут дожди, вероятны грозы. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, в горах 8…10°; днем 18…23°, в горах 15…17°. В воскресенье 5 октября зона атмосферного холодного фронта обусловит облачную погоду. Ожидаются дожди, местами сильные. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

