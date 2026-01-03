Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 4 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:46 03.01.2026

В ближайшие два дня (4 и 5 января) погоду Крыма будет определять Балканский циклон.

Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки. Пройдут дожди, в южных  и восточных районах очень сильные, в горах со снегом. Ветер юго-западный 15-20 м/с,  4 января местами до 25 м/с. Температура воздуха  в воскресенье 4 января ночью +1…+6°, на южном побережье до +8°; днем +7…+12°, в понедельник станет теплее еще на 2-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

