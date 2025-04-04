Крымский полуостров: погода 5 апреля

В Крыму в выходные дни: в субботу 5 апреля преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +11…+16°, в горах+8…+10°; в воскресенье 6 апреля атмосферный фронтальный раздел принесет на полуостров дожди, днем местами сильные, усиление юго-западного ветра 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 2 апреля

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