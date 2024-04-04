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ский полуостров: погода 5 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 5 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:02 04.04.2024

В пятницу, 5 апреля, погоду Крыма определит атмосферный фронт.

Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°. В субботу без осадков, а днем в воскресенье очередной атмосферный фронт принесет на полуостров кратковременные дожди. Температура воздуха существенно меняться не будет, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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