Крымский полуостров: погода 5 апреля

В пятницу, 5 апреля, погоду Крыма определит атмосферный фронт.

Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°. В субботу без осадков, а днем в воскресенье очередной атмосферный фронт принесет на полуостров кратковременные дожди. Температура воздуха существенно меняться не будет, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».