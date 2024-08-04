Крымский полуостров: погода 5 августа

В ближайшие трое суток (5-7 августа) погода в Крыму будет определяться зоной малоподвижного холодного фронта с волнами.

Ожидаются кратковременные грозовые дожди, ночью в понедельник (5 июля) с локальными сильными ливнями, градом, и шквалистым усилением ветра 20-25м/с. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16..21°, на побережье до 24°; днем 25…30°, в горах 19..24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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