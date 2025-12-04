Крымский полуостров: погода 5 декабря

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный: 5 декабря 9-14 м/с, местами 15-18 м/с; 6 декабря 10-15 м/с, в западных, центральных и восточных районах порывы будут достигать 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

