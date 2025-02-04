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Крымский полуостров: погода 5 февраля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 5 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:16 04.02.2025

В среду (5 февраля) в Крыму местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег.

На некоторых участках дорог будет скользко из-за гололедицы. Ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, в горах -8…-10°; днем -1…+4°, в горах -2…-5°. В четверг (6 февраля), благодаря  влиянию зоны атмосферного фронтального раздела, ожидается снег, мокрый снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с, в отдельных районах порывы достигнут штормовых значений 25 м/с. Температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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