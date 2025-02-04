Крымский полуостров: погода 5 февраля

В среду (5 февраля) в Крыму местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег.

На некоторых участках дорог будет скользко из-за гололедицы. Ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, в горах -8…-10°; днем -1…+4°, в горах -2…-5°. В четверг (6 февраля), благодаря влиянию зоны атмосферного фронтального раздела, ожидается снег, мокрый снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с, в отдельных районах порывы достигнут штормовых значений 25 м/с. Температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».