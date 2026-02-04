Крымский полуостров: погода 5 февраля

В ближайшие двое суток 5 и 6 февраля в Крыму преимущественно без осадков.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в северных и восточных районах гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5 февраля -2…-7°, на южном побережье 0…+2°, 6 февраля +1…+6°, в северных и восточных районах 0…-4°; днем +1…+6°, в центральных и южных районах +7…+12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

