Крымский полуостров: погода 5 февраля

В понедельник (5 февраля) атмосферный фронт глубокого Атлантического циклона вызовет на полуострове ненастную погоду.

Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, в горах-3…+2°; днем +7…+12°с понижением к концу дня до +3°, в горах 0…+5°. Во вторник (6 февраля) ночью дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. Ночью ветер северо-западный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с, в южных районах и горах до 35 м/с, днем ветер юго-западный 15-20 м/с, местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, в горах -6…-4°; днем +4…+9°, в горах -2…+3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».