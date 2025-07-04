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Крымский полуостров: погода 5 июля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 5 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:36 04.07.2025

В субботу — 5 июля — в Крыму преимущественно без осадков.

В воскресенье 6 июля прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет в северных и восточный районах кратковременные дожди с грозами. Ветер 5 июля западный, 6 июля восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха 5 июля ночью 16…21°, в горах 13…15°; днем 28…33°, в горах 21…26°.  6  июля фон температур существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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