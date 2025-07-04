Крымский полуостров: погода 5 июля

В субботу — 5 июля — в Крыму преимущественно без осадков.
В воскресенье 6 июля прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет в северных и восточный районах кратковременные дожди с грозами. Ветер 5 июля западный, 6 июля восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха 5 июля ночью 16…21°, в горах 13…15°; днем 28…33°, в горах 21…26°. 6 июля фон температур существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму