Крымский полуостров: погода 5 июля

В воскресенье 6 июля прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет в северных и восточный районах кратковременные дожди с грозами. Ветер 5 июля западный, 6 июля восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха 5 июля ночью 16…21°, в горах 13…15°; днем 28…33°, в горах 21…26°. 6 июля фон температур существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

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