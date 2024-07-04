Крымский полуостров: погода 5 июля

В ближайшие двое суток (5-6 июля) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Ночью преимущественно без осадков; в дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди, 5 июня в отдельных районах сильные дожди. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°, в горах 14…17°; днем 28…33°, в горах 20…25°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».