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ский полуостров: погода 5 июля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 5 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:42 04.07.2024

В ближайшие двое суток (5-6 июля) в Крыму ожидается  неустойчивый характер погоды.

Ночью преимущественно без осадков; в дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди, 5 июня в отдельных районах сильные дожди. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°, в горах 14…17°; днем 28…33°, в горах 20…25°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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