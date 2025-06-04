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Крымский полуостров: погода 5 июня
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 5 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:30 04.06.2025

В  ближайшие двое суток 5-6 июня жителей и гостей  полуострова будет радовать теплая сухая и с изобилием солнца погода, благодаря области повышенного атмосферного давления, воздуху южных широт.

Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, в северных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°; днем 26…31°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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