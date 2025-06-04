Крымский полуостров: погода 5 июня

В ближайшие двое суток 5-6 июня жителей и гостей полуострова будет радовать теплая сухая и с изобилием солнца погода, благодаря области повышенного атмосферного давления, воздуху южных широт.
Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, в северных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°; днем 26…31°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму