Крымский полуостров: погода 5 июня

В ближайшие двое суток 5-6 июня жителей и гостей полуострова будет радовать теплая сухая и с изобилием солнца погода, благодаря области повышенного атмосферного давления, воздуху южных широт.

Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, в северных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°; днем 26…31°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 2 июня

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