Крымский полуостров: погода 5 марта

В ближайшие трое суток (5-7 марта) в Крыму ожидается устойчивый антициклональный характер погоды, адвекция теплых атлантических воздушных масс приведет к постепенному повышению температуры воздуха в Крыму.

Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, в горах -2…-4°; днем +8…+13°, в горах 0…+5°. 6-7 марта ночная температура существенно не изменится, дневная повысится на 4-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 4 марта

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