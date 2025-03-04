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Крымский полуостров: погода 5 марта
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 5 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:41 04.03.2025

В ближайшие трое суток (5-7 марта) в Крыму ожидается устойчивый антициклональный характер погоды, адвекция теплых атлантических воздушных масс приведет к постепенному повышению температуры воздуха в Крыму.

Без осадков.  Ветер западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, в горах -2…-4°; днем +8…+13°, в горах 0…+5°. 6-7 марта ночная температура существенно не изменится, дневная повысится на 4-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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