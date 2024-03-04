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ский полуостров: погода 5 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 5 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:06 04.03.2024

В ближайшие двое суток (5 и 6 марта) в Крыму сохранится умеренно-теплая, сухая погода, лишь вечером 6 марта местами пройдут небольшие дожди.

Ночью и утром в степных и предгорных районах ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, 6 марта местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном побережье до +7°; днем 5 марта  +9…+14°., 6 марта +5…+10°. 7 марта погода на полуострове изменится  Холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет дождь, мокрый снег, в горах снег, усиление северо-восточного ветра до 18 м/с. Температура воздуха составит: ночью -3…+2°, на южном побережье до +5°; днем +1…+6°, в горах 0…-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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