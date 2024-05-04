Крымский полуостров: погода 5 мая

5-6 мая область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму малооблачную сухую погоду.

Ветер 5 мая северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с, 6 мая северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на побережье до +11°, днем 5 мая +14…+19°, в горах +7…+12°; 6 мая +17…+22°, в горах +10…+15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.