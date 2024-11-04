Крымский полуостров: погода 5 ноября

Во вторник 5 ноября в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода.

Ночью местами дождь, в горах снег; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, местами 25-30 м/с; днем ослабеет до 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°; днем +4…+9°, в горах 0…+2°. В последующие двое суток погоду полуострова будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночная температура воздуха составит -4…+1°, на побережье до +6, днем потеплеет до +12…+17°, в горах +3…+8, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».