Крымский полуостров: погода 5 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:22 04.11.2025

В  ближайшие двое суток 5-6 ноября погода в Крыму будет определяться  атмосферным фронтом.

В  среду 5 ноября ожидается местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +14…+19°, в горах +8…+13°. В четверг 6 ноября преимущественно без осадков. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 112

