Крымский полуостров: погода 5 ноября

В ближайшие двое суток 5-6 ноября погода в Крыму будет определяться атмосферным фронтом.
В среду 5 ноября ожидается местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +14…+19°, в горах +8…+13°. В четверг 6 ноября преимущественно без осадков. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
