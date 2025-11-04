Крымский полуостров: погода 5 ноября

В среду 5 ноября ожидается местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +14…+19°, в горах +8…+13°. В четверг 6 ноября преимущественно без осадков. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

