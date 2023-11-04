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ский полуостров: погода 5 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 5 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:13 04.11.2023

В воскресенье и понедельник в Крыму ожидается облачная погода с небольшими, местами умеренными дождями.

Ночью и утром в отдельных пунктах вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°; днем 16…21°, в горах 10…15°. Во вторник осадки прекратятся, минимальная температура воздуха понизится на 2-3°, максимальная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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