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Крымский полуостров: погода 5 октября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 5 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:58 04.10.2024

В предстоящие выходные дни (5-6 октября) в Крыму сохранится сухая солнечная  погода.

В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°; днем воздух прогреется до 25…30°, в горах  до 18…23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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