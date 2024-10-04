Крымский полуостров: погода 5 октября

В предстоящие выходные дни (5-6 октября) в Крыму сохранится сухая солнечная погода.

В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°; днем воздух прогреется до 25…30°, в горах до 18…23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».