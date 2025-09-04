Крымский полуостров: погода 5 сентября

До конца текущей недели в Крыму, благодаря влиянию южной периферии антициклона, сохранится по-летнему теплая сухая погода.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье до 22°; днем 26…31°, в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
