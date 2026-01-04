Крымский полуостров: погода 5 января

Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки. Пройдут дожди, местами сильные. Ветер юго-западный 8-13 м/с, ночью местами 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +7…+12°. В последующие двое суток неустойчивый характер погоды сохранится. Временами дожди. Температура воздуха повысится на 3-4°. Ветер юго-восточный умеренный, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

