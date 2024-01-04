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ский полуостров: погода 5 января
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 5 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:02 04.01.2024

В ближайшие трое суток праздничной недели погода в Крыму будет определяться влажной, термически однородной воздушной массой Атлантики.

5 января: ночью дождь, местами сильный, днем без существенных осадков.  Ветер юго-западный с переходом  на северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, в горах около 0°; днем +7…+12, в горах +1…+6°. 6 января: без осадков, ветер юго-западный 8-13 м/с , местами 15-20 м /с. Минимальная температура воздуха понизится  на 2-3°, максимальная существенно не изменится. 7 января:  Ночью без осадков; днем местами дождь. Температура воздуха ночью +4…+9; днем +13…+18°. в горах +7…12°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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