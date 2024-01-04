Крымский полуостров: погода 5 января

В ближайшие трое суток праздничной недели погода в Крыму будет определяться влажной, термически однородной воздушной массой Атлантики.

5 января: ночью дождь, местами сильный, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, в горах около 0°; днем +7…+12, в горах +1…+6°. 6 января: без осадков, ветер юго-западный 8-13 м/с , местами 15-20 м /с. Минимальная температура воздуха понизится на 2-3°, максимальная существенно не изменится. 7 января: Ночью без осадков; днем местами дождь. Температура воздуха ночью +4…+9; днем +13…+18°. в горах +7…12°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».