Крымский полуостров: погода 6 апреля

В ближайшие трое суток (6-8 апреля), погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферных холодных атмосферных фронтов: 6 апреля полярного, 7-8 апреля арктического.

Ожидаются дожди, переходящие 7-8 апреля в дождь со снегом; днем 6, в течение суток 7-8 апреля в южных, центральных и восточных районах очень сильные осадки, усиление юго-западного с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха 6 апреля: ночью +5…+10°; днем +11…+16°, в горах +8…+10°.Температура воздуха 7 апреля понизится на 4-5°, 8-9 апреля температура воздуха понизится ночью до 1-6° тепла, в степных и предгорных районах заморозки до 2° мороза; днем +1…+6°, 9 апреля повысится на 1…3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».