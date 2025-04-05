Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 6 апреля
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 6 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 6 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:59 05.04.2025

В ближайшие трое суток (6-8 апреля), погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферных холодных атмосферных фронтов: 6 апреля полярного, 7-8 апреля арктического.

Ожидаются дожди, переходящие 7-8 апреля в дождь со снегом; днем 6, в течение суток 7-8 апреля в южных, центральных и восточных районах очень сильные осадки, усиление юго-западного  с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха 6 апреля: ночью +5…+10°; днем +11…+16°, в горах +8…+10°.Температура воздуха 7 апреля понизится на 4-5°, 8-9 апреля  температура воздуха понизится ночью до 1-6° тепла, в степных и предгорных районах заморозки до 2° мороза; днем +1…+6°, 9 апреля повысится на 1…3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 5 апреля
Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x