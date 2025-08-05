Крымский полуостров: погода 6 августа

В предстоящие двое суток (6-7 августа) в Крыму сохранится сухая и жаркая погода, благодаря влиянию барического гребня Азорского антициклона, тропической воздушной массы.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем 7 августа местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на южном и восточном побережье до 25°; днем 31…36°, в горах 25…30°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму