Крымский полуостров: погода 6 августа

Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, на побережье до 19°; днем 24…29°, в горах 18…23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В выходные дни и в понедельник в Крыму, благодаря влиянию южной периферии антициклона, сохранится по-летнему теплая, сухая погода.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.