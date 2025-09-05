Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 6 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:24 05.09.2025

В выходные дни и в понедельник в Крыму, благодаря влиянию южной периферии антициклона,  сохранится по-летнему теплая, сухая  погода.

Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, на побережье до 19°; днем 24…29°, в горах 18…23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

