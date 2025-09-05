Крымский полуостров: погода 6 августа

В выходные дни и в понедельник в Крыму, благодаря влиянию южной периферии антициклона, сохранится по-летнему теплая, сухая погода.
Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, на побережье до 19°; днем 24…29°, в горах 18…23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму