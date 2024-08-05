Крымский полуостров: погода 6 августа

В ближайшие двое суток (6-7 августа) погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления.

В связи с развитием внутримассовой конвекции местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 24°; днем 27…32°, в горах 21…26°. Во второй половине недели установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков в Крыму — здесь.

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