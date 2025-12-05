Крымский полуостров: погода 6 декабря

В выходные дни (6-7 декабря) в Крыму ожидается ветреная погода, без осадков, лишь вечером 7 декабря местами пройдут дожди.
Ветер северо-восточный 10-15 м/с, в западных, центральных и восточных районах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
