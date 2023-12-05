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ский полуостров: погода 6 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 6 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:49 05.12.2023

В ближайшие двое суток 6 и 7 декабря область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму погоду без осадков.

Лишь днем 7 декабря временами пройдут дожди. 6 декабря в отдельных районах ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в западных, центральных и восточных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 6 декабря ночью -3…+2°, на южном побережье до +6°; днем +5…+10°, в горах +2…+4°. 7 декабря минимальная температура воздуха повысится на 2-3°, максимальная существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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