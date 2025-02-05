Крымский полуостров: погода 6 февраля

В ближайшие двое суток (6-7 февраля) в Крыму, благодаря влиянию зоны атмосферного фронтального раздела ожидается снег, местами сильный, метель, гололедица.
Усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с, в отдельных районах порывы достигнут штормовых значений 25 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, днем -3…+2°, в горах -4…-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму