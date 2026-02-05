Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 6 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:57 05.02.2026

В ближайшие трое  суток  6, 7 и 8 февраля  погоду в Крыму определит Балканский циклон.

Пройдут дожди, лишь ночью 6 февраля преимущественно без осадков.  Ночью и утром в отдельных районах туман, ночью и утром 6 февраля  в северных районах на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный,   в воскресенье 8 февраля северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха 6 февраля ночью 0…+5°, в северных районах -1…-3°; днем +2…+7°, в центральных и южных районах до +13°, последующие двое суток колебание температуры (повышение потом понижение) на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

 

Узнайте больше:  Дорогу на Ай-Петри закроют из-за непогоды. Временно
реклама в крыму

