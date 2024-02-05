Крымский полуостров: погода 6 февраля

Во вторник, 6 февраля, ночью Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона, местами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом; днем осадки постепенно прекратятся.

Ветер ночью западный, северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с; днем западный 8-13 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, в горах -1…+1°; днем +8…+13°, в горах +1…+6°. В среду и четверг (7-8 февраля) установится теплая и сухая погода, благодаря поступления на полуостров воздуха южных широт. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.