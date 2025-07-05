Крымский полуостров: погода 6 июля

В ближайшие двое суток 6-7 июля в Крыму ночью без осадков, днем вероятны локальные грозовые дожди.
Ветер 6 июля западный, 7 июля северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°, в горах 13…15°; днем 28…33°, в горах 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму