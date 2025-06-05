Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 6 июня
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 6 июня
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 6 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:09 05.06.2025

В ближайшие трое суток 6-8 июня Азорский антициклон продолжит оказывать влияние на погоду в Крыму.

Поэтому по-прежнему будет солнечно и малооблачно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в пятницу ночью 10…15°, на побережье до 18°; днем 27…32°, в горах 19…24°. В субботу и в воскресенье тропическая воздушная масса повысит температуру воздуха еще на 2-3 градуса: ночью 13…18°, на побережье до 21°; днем 29…34°, в горах 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 3 июня
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.