Крымский полуостров: погода 6 июня

В ближайшие трое суток 6-8 июня Азорский антициклон продолжит оказывать влияние на погоду в Крыму.

Поэтому по-прежнему будет солнечно и малооблачно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в пятницу ночью 10…15°, на побережье до 18°; днем 27…32°, в горах 19…24°. В субботу и в воскресенье тропическая воздушная масса повысит температуру воздуха еще на 2-3 градуса: ночью 13…18°, на побережье до 21°; днем 29…34°, в горах 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».