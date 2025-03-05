Крымский полуостров: погода 6 марта

До конца рабочей недели в Крыму сохранится устойчивый характер погоды, благодаря влиянию Азорского антициклона.

Без осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в южных и восточных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, в горах 0…-2°; днем +11…+16°, в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».