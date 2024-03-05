Крымский полуостров: погода 6 марта

В ближайшие сутки 6 марта в Крыму сохранится умеренно теплая сухая погода, лишь вечером в отдельных районах вероятны небольшие дожди.

Ночью и утром в степных и предгорных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°; днем +7…+12°. 7 марта погода на полуострове изменится: холодный атмосферный фронт вызовет дождь, мокрый снег, в горах снег, сильный северо-восточный ветер сохранится. Температура воздуха составит: ночью -1…+4°, на южном побережье до +7°; днем +2…+7°, в горах ночью и днем -1…-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.